اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أجيليتي
شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية
شركات

أجيليتي الكويتية تستثمر 611 مليون ريال لبناء مجمع لوجستي بالسعودية

سيكون لأغراض التخزين والتوزيع وتبلغ مساحته 577 ألف متر مربع ويقع بالقرب من جدة

الكويت – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، اليوم الخميس، أنها وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية لبناء مجمع لوجستي وصفته "بالضخم" وأنها ستستثمر 611 مليون ريال (162.61 مليون دولار) في بناء المجمع.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن المجمع سيكون لأغراض التخزين والتوزيع، وتبلغ مساحته 577 ألف متر مربع ويقع بالقرب من جدة، مبينة أن حقوق التشغيل تبلغ 25 عاما.

وأضاف البيان أن أجيليتي ستباشر بالأعمال الإنشائية في الربع الأول من 2023، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المجمع في الربع الأول من 2025 "وسينعكس الإنفاق الرأسمالي على البيانات المالية للشركة خلال فترة البناء وهي عامين، أما العائد فلا يمكن تحديده في الوقت الحالي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشباب الأميركي ينافس في انتخابات الكونغرس.. هل تغير المجتمع؟ الشباب الأميركي ينافس في انتخابات الكونغرس.. هل تغير المجتمع؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط