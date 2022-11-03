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أجيليتي الكويتية تستثمر 611 مليون ريال لبناء مجمع لوجستي بالسعودية
سيكون لأغراض التخزين والتوزيع وتبلغ مساحته 577 ألف متر مربع ويقع بالقرب من جدة
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أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، اليوم الخميس، أنها وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية لبناء مجمع لوجستي وصفته "بالضخم" وأنها ستستثمر 611 مليون ريال (162.61 مليون دولار) في بناء المجمع.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن المجمع سيكون لأغراض التخزين والتوزيع، وتبلغ مساحته 577 ألف متر مربع ويقع بالقرب من جدة، مبينة أن حقوق التشغيل تبلغ 25 عاما.
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وأضاف البيان أن أجيليتي ستباشر بالأعمال الإنشائية في الربع الأول من 2023، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المجمع في الربع الأول من 2025 "وسينعكس الإنفاق الرأسمالي على البيانات المالية للشركة خلال فترة البناء وهي عامين، أما العائد فلا يمكن تحديده في الوقت الحالي".
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