أرباح "أسمنت الشمالية" ترتفع 50.5% إلى 27.6 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية بنسبة 50.5% بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 27.6 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 18.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفع صافي أرباح "أسمنت الشمالية" بنسبة 11.7% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 24.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت "أسمنت الشمالية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات وزيادة العائد من الاستثمارات الخارجية.

وارتفعت مبيعات "أسمنت الشمالية" بنسبة 29.8% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 166.3 مليون ريال، مقابل نحو 128.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفع صافي أرباح "أسمنت الشمالية" بنسبة 6.3% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 75.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 71.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.