"أكوا باور" تتحول للربحية بـ341.7 مليون ريال في الربع الثالث
مقابل خسائر تجاوزت 26.9 مليون الريال خلال الربع المماثل من 2021
أعلنت شركة أكوا باور عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مسجلة زيادة في الأرباح بنسبة 110.3% لتصل إلى 883.4 مليون ريال، مقارنة مع أرباح قدرها 419.9 مليون ريال حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام 2021، فيما بلغت أرباح الربع الثالث من العام الحالي 341.7 مليون ريال، مقابل خسائر تجاوزت 26.9 مليون الريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق يعود إلى انخفاض تكلفة التطوير والمخصصات والمشطوبات خلال الفترة الحالية، فضلا عن انخفاض مخصصات الهبوط والمصاريف الأخرى خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مصروفات الدفع على أساس الأسهم والتي تم الاعتراف بها في الفترة المماثلة من عام 2021 بعد الاكتتاب العام.
وأشارت أيضا إلى الزيادة في الدخل التشغيلي الآخر والإيرادات الأخرى بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع دخل الفوائد ومكاسب القيمة العادلة للمشتقات.
وقابل ذلك بشكل جزئي زيادة في رسوم الضرائب المؤجلة بسبب انخفاض قيمة الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي، بالإضافة الى انخفاض في الإيرادات بسبب انقطاعات غير مجدولة في عدد من المحطات.
وقالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة، بلغت 18221.356 مليون ريال، مقابل 8425.162 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
وكانت الشركة أعلنت في 12 أغسطس 2022 عن بدء تشغيل مشروع أم القيوين لتحلية المياه الواقعة في إمارة أم القوين في دولة الإمارات بقدرة إنتاجية تبلغ 681.9 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، علما بأن أكوا باور تمتلك حصة قدرها 40% في محطة أم القيوين.
وأشارت الشركة إلى أنه سيبدأ الأثر المالي للعقد بداية من الربع الثالث 2022.
كما أعلنت الشركة بتاريخ 14 سبتمبر 2022 عن توقيع صفقة بيع حصة الشركة البالغة 49% من أسهم شركة أكوا باور أوزبكستان القابضة المحدودة، حيث بلغت قيمة الصفقة 130 مليون دولار.
وأعلنت الشركة أن القيمة الدفترية للأصل 103 ملايين دولار.
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