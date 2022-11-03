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الإسمنت السعودية
الإسمنت السعودية
سوق السعودية

أرباح "الإسمنت السعودية" ترتفع 37.5% إلى 80.7 مليون ريال في الربع الثالث

244.3 مليون ريال أرباح الشركة في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة "الإسمنت السعودية" بنسبة 37.48% في الربع الثالث من 2022 إلى نحو 80.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 58.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "الإسمنت السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يرجع إلى ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع متوسط سعر البيع رغم انخفاض كمية المبيعات، وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض مخصص الزكاة، وارتفاع حصة الشركة في ربح شركة زميلة، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وعلى أساس فصلي، تراجعت أرباح "الإسمنت السعودية" في الربع الثالث من 2022 بنسبة 21.27% مقارنة بصافي أرباح بلغت 102.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، تراجعت أرباح "الإسمنت السعودية" بنسبة 7.64% إلى 244.3 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغت 264.5 مليون ريال خلال الفترة المقارنة من 2021.

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