أرباح "السعودي الألماني الصحية" تتراجع 22.6% إلى 11.11 مليون ريال في الربع الثالث

تراجعت أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 22.58% في الربع الثالث من 2022 إلى نحو 11.11 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 14.35 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "السعودي الألماني الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، نتيجة افتتاح مرافق جديدة مستشفى مكة ومستشفى حي الجامعة وعيادات أبها، مما أدى إلى زيادة مصروفات التشغيل، كما زادت رسوم التمويل نتيجة لاستخدام تسهيلات القروض.

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وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح "السعودي الألماني الصحية" في الربع الثالث من 2022 بنسبة 6.52% مقارنة بصافي أرباح بلغت 10.43 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ارتفعت أرباح "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 18.07% إلى 42.02 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغت 35.59 مليون ريال خلال الفترة المقارنة من 2021.