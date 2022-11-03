أرباح "اللجين" تتراجع 67% إلى 18.73 مليون ريال في الربع الثالث

تراجعت أرباح شركة "اللجين" بنسبة 66.99% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 18.73 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 56.74 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "اللجين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يرجع إلى انخفاض حصة شركة "اللجين" في صافي أرباح الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت".

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وتابعت :"زيادة تكاليف التمويل لحصول الشركة على تسهيلات مرابحة اسلامية في الربع الثالث من عام 2021م للاستحواذ على حصص إضافية في شركة "ناتبت"، وتسجيل اهلاك أصول محاسبي إضافي بسبب ارتفاع تقييم اصول شركة "ناتبت" وذلك بعد إعادة تقييم شركة "ناتبت" في عام 2021 لغرض توحيد القوائم المالية".

وعلى أساس فصلي، تراجعت أرباح "اللجين" في الربع الثالث من 2022 بنسبة 70.25% مقارنة بصافي أرباح بلغت 62.97 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، تراجعت أرباح "اللجين" بنسبة 34.22% إلى 137.48 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغت 209 مليون ريال خلال الفترة المقارنة من 2021.