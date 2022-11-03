أرباح "بوبا العربية" ترتفع 64% إلى 375 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، بنسبة 64.4% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 375.32 مليون ريال، قبل الزكاة، مقابل 228.28 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفعت الأرباح قبل الزكاة بنسبة 29% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 291 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الارتفاع في صافي دخل الاكتتاب والدخل الإجمالي للأنشطة الأخرى بمبلغ 102.78 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 30%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح "بوبا العربية"، بنسبة 9.09% إلى 804.3 مليون ريال، قبل الزكاة، مقابل 737.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.