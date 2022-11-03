الأرباح الفصلية لـ"المجموعة السعودية" تتراجع 73% إلى 55 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، تراجع صافي أرباحها بنسبة 73.04% في الربع الثالث من 2022، بعد الزكاة والضريبة، إلى نحو 55 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 204 ملايين ريال في الربع المماثل من 2021.

وانخفضت أرباح "المجموعة السعودية" بنسبة 80.6% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 284 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أرجعت "المجموعة السعودية"، تراجع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة، نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات، وارتفاع أسعار اللقيم.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح "المجموعة السعودية" بنسبة 43.45% إلى نحو 574 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.015 مليار ريال صافي ربح خلال الفترة المماثلة من 2021.

وقالت "المجموعة السعودية"، إنه بدءً من القوائم المالية الصادرة عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022، أصبحت نسبة ملكية المجموعة في شركة بتروكيم 100%.

وأضافت أنه بتغيير الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" طريقة عرض قوائمها المالية خلال العام 2021، وتوقفها عن طريقة التوحيد الكامل لقوائمها المالية مع الشركة السعودية للبوليمرات، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع، وعرض استثماراتها فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، وذلك أدى لتغيير المجموعة طريقة عرضها لقوائمها المالية أيضاً، وبناء عليه لم تظهر البنود المالية (مبيعات وإجمالي الربح) في قائمة الربح أو الخسارة، وهذا التغيير لم يؤثر بأي شكل على حقوق ملكية مساهمي شركة المجموعة، ولا على صافي الأرباح، وربحية السهم.