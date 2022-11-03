هبوط أرباح "المواساة" في الربع الثالث 14% إلى 122 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة" بنسبة 14.33% في الربع الثالث من 2022، بعد الزكاة والضريبة، إلى نحو 122.2 مليون ريال، مقابل 142.7 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "المواساة" بنسبة 13.6% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 141.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

مادة اعلانية

وقالت "المواساة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية وغير التشغيلية المتصلة ببدء تشغيل كل من توسعة مستشفى المواساة بالدمام ومستشفى المواساة الجديدة بالمدينة المنورة.

ويعود كذلك إلى ارتفاع بند تكلفة التمويل نظراً للبدء في تحميل أعباء التمويل الخاصة بمشروع توسعة مستشفى الدمام ومشروع مستشفى المواساة الجديدة بالمدينة المنورة على حساب الأرباح والخسائر اعتباراً من بدء التشغيل الفعلي لكل منهما بدلاً من رسملتها.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح "المواساة" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 4% إلى نحو 413.9 مليون ريال، مقابل 431.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.