خسائر "أميانتيت" تتراجع 90.74% إلى 8.1 مليون ريال في الربع الثالث

تراجعت خسائر شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" بنسبة 90.74% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 8.09 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 87.34 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض صافي الخسائر في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يرجع إلى استمرار نمو المبيعات حيث سجلت ارتفاعاً في الإيرادات خلال الربع الحالي بلغ 27.4 مليون ريال بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي نتيجة زيادة في حجم الطلبات الجديدة، وتقليص تكاليف المبيعات بقيمة 14.3 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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وأضافت أنه تم عكس بعض المخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة في الربع الحالي بمبلغ 2 مليون ريال، وتسجيل أرباح من نتائج استثمارات الشركة في شركات زميلة بقيمة 13 مليون ريال في الربع الحالي، مقابل أرباح بمبلغ 2.9 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق.

وتابعت:"انخفض مخصص الزكاة في الربع الحالي بمقدار 5.5 مليون ريال سعودي عن الربع المماثل من العام السابق".

وعلى أساس فصلي، ارتفعت خسائر "أميانتيت" في الربع الثالث من 2022 بنسبة 100.3% مقارنة بصافي خسائر بلغت 4.04 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، تراجعت خسائر "أميانتيت" بنسبة 87.75% إلى 18.1 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر بلغت 147.79 مليون ريال خلال الفترة المقارنة من 2021.

وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية 30 سبتمبر 2022، نحو 41.7 مليون ريال تُعادل نحو 42.12% من رأس المال البالغ 99 مليون ريال.