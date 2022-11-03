"المعمر لأنظمة المعلومات" تعلن ترسية مشروع بقيمة 40.04 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم إي إس" عن توقيع عقد لمشروع تطوير البنية التحتية لنظام المراقبة التحكم "إسكادا" لغرفة المراقبة الرئيسية لكامل نطاق المملكة وربطها بفروع ومرافق المؤسسة العامة للري، بقيمة 40.04 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة 15%.

وقالت "ام اي اس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

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وأضافت أن الأثر المالي الإيجابي للمشروع سينعكس بدءا من الربع الرابع للسنة المالية 2022.

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس" أعلنت عن توقيع عقد مع مشروع "نيوم" بمبلغ إجمالي 50.6 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة إن العقد يشمل تقديم خدمات الاقتراح والمشورة والتدقيق وإقامة تعاون بحثي تطبيقي مع المؤسسات البحثية، وستتوافق المخرجات مع أهداف نيوم المعلنة في مجال التكنولوجيا الناشئة، والحوسبة المعرفية، والذكاء العام الاصطناعي.