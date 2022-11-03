"عذيب للاتصالات" تفوز بعقد تركيب أجهزة اتصال الجيل الخامس بـ31 مليون ريال

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" عن توقيعها عقد ترسية مشروع مع شركة علوم الشبكة للاتصالات السلكية بقيمة 30.98 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "عذيب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المشروع يشمل توريد وتركيب أجهزة اتصال الجيل الخامس، وذلك ضمن استراتيجية التحول الرقمي للشركة باستخدام التقنيات الحديثة.

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وأضافت أن مدة العقد 5 سنوات.

وأشارت إلى أنه سوف يتم عكس الأثر المالي لهذا العقد على النتائج المالية للشركة ابتداء من الربع المالي الثالث لعام 2022 وحتى نهاية هذا العقد.

كانت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو)، أعلنت عن تلقيها خطاباً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس الاثنين، يفيد بقبول الهيئة وفاء الشركة بالالتزام بنشر الشبكة حسب ترخيص الطيف الترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لترددات النطاق (3500) ميغاهرتز الممنوح لها (د)، والخاص بالبند (أ) استخدام القناة المخصصة لتغطية ما لا يقل عن 10% من المناطق المأهولة بالسكان في المدن محل الالتزام.

وقالت "عذيب للاتصالات"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستقوم بمتابعة الشركة حيال التزاماتها القادمة بما يضمن الاستخدام الأمثل للطيف الترددي واستغلاله بطريقة ملائمة تتسم بالفعالية والكفاءة وفقاً للترخيص الممنوح للشركة وتنظيمات الهيئة ذات العلاقة.