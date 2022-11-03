37.5 مليون ريال توزيعات "الخريف" عن النصف الأول من 2022

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022، بقيمة 37.5 مليون ريال.

وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 8 نوفمبر 2022، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأضافت أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.5 ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح بنحو 25 مليون سهم.

وأشارت "الخريف" إلى أن التوزيع في 29 نوفمبر 2022.

وطالبت "الخريف" المساهمين بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وأشارت إلى أن التوزيع سيكون عن طريق البنك السعودي الفرنسي وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، أما المساهمون الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين بالهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.