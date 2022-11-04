اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تويتر

شركات عالمية تعلّق إعلاناتها على تويتر وسط مخاوف من "نموذجها الجديد"

تمثل الإعلانات غالبية عائدات المنصة السنوية البالغة 5 مليارات دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انضمت كل من Volkswagen و Pfizer و General Mills إلى قائمة الشركات التي قررت تعليق إعلاناتها على تويتر، لحين اتضاح النموذج الجديد لعمل منصة التواصل الاجتماعي في ظل رئيسها إيلون ماسك.

وتتخوف هذه الشركات من تغيير سياسة المحتوى لدى المنصة، وسط إصرار ماسك على أهمية أن تكون تويتر صوتاً للجميع دون استثناء، في إشارة إلى السياسة السابقة لـ "تويتر" بإيقاف حسابات البعض مثل دونالد ترمب.

وتمثل الإعلانات غالبية عائدات تويتر السنوية البالغة 5 مليارات دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قضية حرية ارتداء الحجاب تطفو لسطح السياسة التركية مجددا قضية حرية ارتداء الحجاب تطفو لسطح السياسة التركية مجددا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط