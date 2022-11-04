شركات عالمية تعلّق إعلاناتها على تويتر وسط مخاوف من "نموذجها الجديد"

انضمت كل من Volkswagen و Pfizer و General Mills إلى قائمة الشركات التي قررت تعليق إعلاناتها على تويتر، لحين اتضاح النموذج الجديد لعمل منصة التواصل الاجتماعي في ظل رئيسها إيلون ماسك.

وتتخوف هذه الشركات من تغيير سياسة المحتوى لدى المنصة، وسط إصرار ماسك على أهمية أن تكون تويتر صوتاً للجميع دون استثناء، في إشارة إلى السياسة السابقة لـ "تويتر" بإيقاف حسابات البعض مثل دونالد ترمب.

مادة اعلانية

وتمثل الإعلانات غالبية عائدات تويتر السنوية البالغة 5 مليارات دولار.