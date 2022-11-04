نتفليكس تبدأ مرحلة جديدة من تاريخها.. الاشتراك "الأرخص" يرى النور أخيراً

في العام 2019، قالت شركة نتفليكس Netflix في خطاب إلى المساهمين "نحن ... نعلن مجانًا".

كل ذلك تغير يوم أمس الخميس، عندما أطلق رائد البث "Basic with Ads"، خيار الاشتراك الذي طال انتظاره والمدعوم بالإعلانات في النظام الأساسي.

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سيكلف الاشتراك الجديد 6.99 دولار أميركي شهريًا في الولايات المتحدة، حيث يتوفر الآن. كما سيتم إطلاقه في كل من كندا وأستراليا والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكوريا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة، بأسعار مختلفة.

قالت الشركة إن "الخطط والأعضاء الحاليين لن يتأثروا"، وإن خطة الاشتراك الجديدة "Basic with Ads" تكمل "خطط الشركة الأساسية والقياسية والمتميزة الخالية من الإعلانات"، وفق ما نقلته شبكة CNN.

سيشتمل المستوى الجديد من الاشتراك على معظم ما هو متاح في خطة Netflix الأساسية الحالية، البالغة تكلفتها 9.99 دولار أميركي شهريًا. لكنه، سيتضمن ما متوسطه أربع إلى خمس دقائق من الإعلانات التجارية في الساعة. وستكون هذه الإعلانات بطول 15 أو 30 ثانية، وسيتم عرضها قبل وأثناء المسلسلات التلفزيونية والأفلام.

على الرغم من أن معظم المشتركين الحاليين لن يشهدوا الكثير من التغيير - ما لم يتحولوا إلى الخطة الجديدة، بالطبع - فإن إطلاق الإعلانات عبر Netflix يشكل واحدة من أهم اللحظات في تاريخ الشركة الذي يبلغ 25 عامًا.