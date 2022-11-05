شركة "بيركشاير هاثاواي" تتكبد خسائر 2.69 مليار دولار في الربع الثالث

بلغ إجمالي أرباح "بيركشاير هاثاواي" التشغيلية 7.761 مليار دولار في الربع الثالث من 2022، بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأنفقت الشركة العملاقة 1.05 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم ليصل إجمالي مشترياتها في التسعة أشهر إلى 5.25 مليار دولار. ومع ذلك، عانت الشركة التي تتخذ من "أوماها" مقراً لها من خسارة قدرها 10.1 مليار دولار في استثماراتها خلال اضطرابات الأسواق في الربع الثالث.

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وسجلت الشركة أرباحا تشغيلية قوية خلال الربع الثالث على الرغم من مخاوف الركود المتزايدة، بينما واصل وارن بافيت إعادة شراء أسهمه بوتيرة متواضعة.

بلغ إجمالي الأرباح التشغيلية للمجموعة - والتي تشمل الأرباح المحققة من عدد ضخم من الشركات المملوكة من قبل التكتل مثل التأمين والسكك الحديدية والمرافق - 7.761 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير شبكة "CNBC" الأميركية.

وبلغ دخل الاستثمار والتأمين 1.408 مليار دولار، مرتفعًا من 1.161 مليار دولار في العام السابق. وبلغت الأرباح من أعمال المرافق والطاقة للشركة 1.585 مليار دولار، بزيادة من 1.496 مليار دولار على أساس سنوي. بينما انخفضت أرباح السكك الحديدية إلى 1.442 مليار دولار من 1.538 مليار دولار في عام 2021.

أنفقت بيركشاير 1.05 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الربع الثالث، ليصل إجمالي التسعة أشهر إلى 5.25 مليار دولار. وتماشى معدل إعادة الشراء مع مليار دولار تم شراؤه في الربع الثاني. كانت عمليات إعادة الشراء أقل بكثير من توقعات CFRA حيث قدر محللها أنها ستكون مماثلة لإجمالي 3.2 مليار دولار في الربع الأول.

ومع ذلك، سجلت "بيركشاير" خسارة صافية قدرها 2.69 مليار دولار في الربع الثالث، مقابل 10.34 مليار دولار في العام السابق. ترجع الخسارة الفصلية إلى حد كبير إلى انخفاض استثمارات أسهم الشركة وسط رحلة السوق المتدحرجة.

عانت "بيركشاير" من خسارة قدرها 10.1 مليار دولار في استثماراتها خلال الربع الثالث، ليصل تراجعها في 2022 إلى 63.9 مليار دولار. ويقول وران بافيت إن مقدار خسائر الاستثمار في أي ربع "لا معنى لها في العادة".

واصل بافيت شراء شركة أوكسيدنتال بتروليوم عند الانخفاض في الربع الثالث، حيث وصلت حصة بيركشاير في شركة النفط العملاقة إلى 20.8%. في أغسطس، تلقت بيركشاير موافقة الجهات التنظيمية على شراء ما يصل إلى 50%، مما أثار تكهنات بأنها قد تشتري في النهاية كل شركة أوكسيدنتال ومقرها هيوستن.