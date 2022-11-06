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الخريف تستلم ترسية 4 مشاريع
الخريف
سوق السعودية

أرباح "الخريف" ترتفع في الربع الثالث 25.9% إلى 28.12 مليون ريال

79.76 مليون ريال أرباح الشركة في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج الأولية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25.91% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 28.12 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 22.33 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2021.

وقالت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع بصافي الربح للربع الحالي بنسبة 25.91% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات خلال الربع الحالي إلى 193.5 مليون ريال بنسبة 40.29%، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات قطاع المياه بنسبة 15.1%، وقطاع الحلول المتكاملة للمياه بنسبة 142.1%، وقطاع مياه الصرف الصحي بنسبة 14% متأثرة بشكل رئيسي بالدخول بمشاريع جديدة خلال السنة.

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وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 6.84% في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بـ 26.32 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022، ارتفعت الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 12.36% إلى 79.76 مليون ريال، مقارنة مع 70.98 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الفترة المماثلة من 2021.

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