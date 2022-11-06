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الشركة السعودية للصناعات المتطورة
السعودية للصناعات المتطورة
سوق السعودية

أرباح "المتطورة" تتراجع 30.22% إلى 22.1 مليون ريال في الربع الثالث

80.36 مليون ريال أرباح الشركة في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج الأولية للشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة"، تراجع صافي الأرباح بنسبة 30.22% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 22.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 31.67 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وانخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع تكاليف التمويل، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الزكاة التقديرية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، تراجعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.11% في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بـ 27.32 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022، ارتفعت الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 22.67% إلى 80.36 مليون ريال، مقارنة مع 65.51 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الفترة المماثلة من 2021.

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