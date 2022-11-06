أرباح "تكافل الراجحي" تنخفض 41.25% في الربع الثالث إلى 25.22 مليون ريال

أظهرت النتائج الأولية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي"، انخفاض الأرباح قبل الزكاة بنسبة 41.25% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 25.22 مليون ريال، مقابل 42.92 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن انخفاض صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الثالث بنسبة 41.25% على أساس سنوي يعود بصفة أساسية لارتفاع صافي تكلفة المطالبات المتحملة بقيمة 49.454 ألف ريال بنسبة 12.14%، وارتفاع تكلفة اكتتاب وثائق التأمين بقيمة 37.094 ألف ريال بنسبة 75.76%، قابله ارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بقيمة 54.076 ألف ريال بنسبة 9.79%، وانخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 16.844 ألف ريال بنسبة 350.55%، وانخفاض مصروفات اكتتاب اخرى بمبلغ 12.006 ألف ريال بنسبة 206.61%.

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وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 12.61% في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بـ 22.39 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022، انخفضت الأرباح قبل الزكاة بنسبة 43.75% إلى 88.36 مليون ريال، مقارنة مع 157.11 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.