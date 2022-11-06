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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
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سوق السعودية

ارتفاع أرباح المعمر لأنظمة المعلومات في الربع الثالث 69% لـ25 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) بنسبة 69%، إلى 25 مليون ريال، في الربع الثالث من 2022، مقابل 14.8 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 48.9%، حيث كانت في الربع السابق 16.85 مليون ريال.

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وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها الفصلية يعود لارتفاع إيرادات مبيعات بلغت 198.80 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 171.97 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة بلغت 16%. ويعزى السبب في ارتفاع إيرادات المبيعات الى النمو الإيجابي في إيرادات العام الحالي.

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وسجلت الشركة إجمالي أرباح بلغت 52.33 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 42.19 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي أي بزيادة بلغت 24%، وذلك بسبب ارتفاع مزيج المبيعات وحجم الربح المتعلق بها في المشاريع التي تم إنجازها.

كما سجلت "إم آي اس" نموا في الإيرادات وزيادة في الكفاءة التشغيلية خلال الربع الحالي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفعت الأرباح بنسبة 23.6%، إلى 46.5 مليون ريال، مقابل 37.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.

ويرجع السبب الرئيسي نمو أرباح التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى الزيادة في الإيرادات، إجمالي الربح التي انعكست إيجابا على الربح التشغيلي

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