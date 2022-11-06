الأرباح الفصلية لـ"المنجم" ترتفع 1.7% إلى 53.6 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة المنجم للأغذية بنسبة 1.7% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 53.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 52.7 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع أرباح المنجم للأغذية بنسبة 56.1% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 122.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت المنجم للأغذية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن زيادة الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 11.5% لتبلغ 730.2 مليون ريال، وارتفاع مجمل الربح بنسبة 4.5%، وذلك بسبب تحسن هوامش الربحية في مجموعات أصناف مشتقات الألبان والفواكه والخضراوات والزيتون.

وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 8.7% لتصل إلى 69.7 مليون ريال نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين ومخصص خسائر الائتمان مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة بنسبة 16.7% ليصل إلى مبلغ 4.6 مليون ريال بسبب ارتفاع قيمة الوعاء الزكوي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح "المنجم" بنسبة 127.6% إلى نحو 273.3 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 120.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.