الأرباح الفصلية لـ"المنجم" ترتفع 1.7% إلى 53.6 مليون ريال
بسبب نمو الإيرادات بنسبة 11.5% لتبلغ 730.2 مليون ريال
ارتفع صافي أرباح شركة المنجم للأغذية بنسبة 1.7% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 53.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 52.7 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، تراجع أرباح المنجم للأغذية بنسبة 56.1% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 122.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وقالت المنجم للأغذية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن زيادة الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 11.5% لتبلغ 730.2 مليون ريال، وارتفاع مجمل الربح بنسبة 4.5%، وذلك بسبب تحسن هوامش الربحية في مجموعات أصناف مشتقات الألبان والفواكه والخضراوات والزيتون.
وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 8.7% لتصل إلى 69.7 مليون ريال نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين ومخصص خسائر الائتمان مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة بنسبة 16.7% ليصل إلى مبلغ 4.6 مليون ريال بسبب ارتفاع قيمة الوعاء الزكوي.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح "المنجم" بنسبة 127.6% إلى نحو 273.3 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 120.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.
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