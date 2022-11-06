اللجين تحصل على موافقة "الطاقة" لتخصيص اللقيم لإنشاء مشروع جديد بـ7.5 مليار ريال

أعلنت شركة اللجين، اليوم الأحد، عن حصولها على موافقة وزارة الطاقة السعودية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء المشروع الجديد بمدينة ينبع الصناعية، والذي يتضمن إنشاء مصنع لمعالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومصنع لإنتاج البولي بروبيلين ومجمع لإنتاج مركبات ومواد متخصصة من مادة البولي بروبيلين بمدينة ينبع الصناعية.

وقالت شركة اللجين، في بيان على "تداول السعودية"، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار)، ومن المتوقع أن تكون بداية التشغيل في النصف الأول من عام 2026.

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وأضافت أن المشروع الجديد سينتج عند اكتمال تشغيله ما يزيد على 600 ألف طن من مادة البولي بروبلين ومركبات البولي بروبلين ومواد إنشائية متخصصة من مشتقات البروبيلين، بالإضافة لنحو 25 ألف طن من مادة الهيدروجين القابلة للبيع سنوياً.

كما سيتضمن المشروع الجديد ربط وحدتي إنتاج البروبيلين والبولي بروبلين لمشروع الشركة الحالي (الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" - الشركة التابعة) مع وحدتي الإنتاج في المشروع الجديد بشبكة موحدة وذلك لرفع مستوى موثوقية وكفاءة الإنتاج وتحسين اقتصاديات الشركتين.

وأوضحت اللجين أن المشروع الجديد سيتضمن الدخول في شراكة استراتيجية مع شريك عالمي رائد في صناعة البروبيلين والبولي بروبلين، حيث ستمكن هذه الشراكة من نقل التقنيات المطلوبة وإمكانات المعرفة المتقدمة للمشروع الجديد بما في ذلك إنشاء مركز نموذجي للبحث وتطوير منتجات تخصصية، تشمل اللدائن والمواد البلاستيكية المتخصصة لتساهم بسد حاجة السوق المحلية، وتخلق فرص توطين مستقبلية لمواد إنشائية متخصصة ومواد بلاستيكية تدخل في الاستخدامات الطبية وصناعة السيارات والبطاريات.

وفيما يتعلق بمرحلة التطوير الحالية للمشروع الجديد فقد تم الانتهاء من اختيار تقنيات الإنتاج للوحدات الرئيسية وقائمة الشركات الرئيسية المشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروع وجاري العمل على البدء بالتصاميم الهندسية لوحدات الإنتاج الرئيسية.