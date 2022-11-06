المبيعات تهبط بأرباح أسمنت القصيم 61% إلى 23.4 مليون ريال بالربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت القصيم في الربع الثالث من 2022، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 61.2% إلى نحو 23.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 60.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وانخفض صافي أرباح أسمنت القصيم بنسبة 19.1% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بأرباح نحو 28.96 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت أسمنت القصيم في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في قيمة المبيعات بسبب الانخفاض في متوسط سعر البيع، والارتفاع في تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى تسجيل خسائر غير محققة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل تسجيل أرباح غير محققة خلال الربع المماثل من العام السابق.

وتراجع صافي أرباح أسمنت القصيم بنسبة 70.4% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 77.47 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 261.4 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.