تراجع أرباح "سهل" في الربع الثالث 33% إلى 16.3 مليون ريال

تراجعت أرباح الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" 32.6%، إلى 16.34 مليون ريال، في الربع الثالث من 2022، مقابل 24.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021.

وعلى أساس فصلي انخفضت الأرباح 47.65%، حيث كانت في الربع السابق 31.2 مليون ريال.

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وقالت الشركة إن انخفض أرباحها الفصلية يرجع إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك والذي قابله بشكل جزئي الربح المحقق من ارتفاع القيمة العادلة للمشتقات المالية الخاصة بتحوط الشركة تجاه ارتفاع كلفة التمويل بالإضافة إلى عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجعت الأرباح بنسبة 3.7%، إلى 80.2 مليون ريال، مقابل 83 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.

ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض أرباح التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك والذي قابله بشكل جزئي الربح المحقق من ارتفاع القيمة العادلة للمشتقات المالية الخاصة بتحوط الشركة تجاه ارتفاع كلفة التمويل بالإضافة إلى عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وضريبة الدخل المستردة عن سنوات سابقة.