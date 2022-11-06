اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق السعودية

خسائر "الخدمات الأرضية" ترتفع 17% إلى 50.8 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 39.5%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للخدمات الأرضية "الخدمات الأرضية" بنسبة 16.9% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 50.85 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 43.49 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

فيما تراجعت الخسائر على أساس ربعي، بنسبة 23.9% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 66.85 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تكلفة الإيرادات ارتفعت بنسبة 39.5% بمبلغ 143.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، وذلك لدعم عمليات التشغيل لموسم حج هذا العام حيث ارتفعت التكاليف التشغيلية لزيادة اعداد الموظفين الموسميين، وتعد هذه التكاليف موسمية ليست مستمرة لبقية العام.

أرباح "عِلم" ترتفع 53% إلى 273 مليون ريال في الربع الثالث شركات سوق السعودية أرباح "عِلم" ترتفع 53% إلى 273 مليون ريال في الربع الثالث

وأضافت أن زيادة أعداد الموظفين والمعدات لتلبية الارتفاع المتوقع بعد رفع الإجراءات الاحترازية بسبب الجائحة والاستعدادات المسبقة لاستقبال رحلات العمرة أدت إلى رفع تكاليف الإيرادات.

وانخفضت خسائر "الخدمات الأرضية" بنسبة 10.8% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 136.72 مليون ريال، مقابل نحو 153.3 مليون ريال خسائر في الفترة المماثلة من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المطرودون من تويتر لجأوا إلى تويتر.. تفاصيل ما فعله إيلون ماسك المطرودون من تويتر لجأوا إلى تويتر.. تفاصيل ما فعله إيلون ماسك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط