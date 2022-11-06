خسائر "الخدمات الأرضية" ترتفع 17% إلى 50.8 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للخدمات الأرضية "الخدمات الأرضية" بنسبة 16.9% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 50.85 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 43.49 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

فيما تراجعت الخسائر على أساس ربعي، بنسبة 23.9% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 66.85 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تكلفة الإيرادات ارتفعت بنسبة 39.5% بمبلغ 143.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، وذلك لدعم عمليات التشغيل لموسم حج هذا العام حيث ارتفعت التكاليف التشغيلية لزيادة اعداد الموظفين الموسميين، وتعد هذه التكاليف موسمية ليست مستمرة لبقية العام.

وأضافت أن زيادة أعداد الموظفين والمعدات لتلبية الارتفاع المتوقع بعد رفع الإجراءات الاحترازية بسبب الجائحة والاستعدادات المسبقة لاستقبال رحلات العمرة أدت إلى رفع تكاليف الإيرادات.

وانخفضت خسائر "الخدمات الأرضية" بنسبة 10.8% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 136.72 مليون ريال، مقابل نحو 153.3 مليون ريال خسائر في الفترة المماثلة من 2021.