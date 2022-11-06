مدينة نصر للإسكان للعربية: مشروعا "تاج ستي" و"سراي" دعما مبيعات الربع الثالث من 2022
1.21 مليار جنيه مبيعات الشركة في الربع الثالث بزيادة 188.6%
قال العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عبد الله سلام في مقابلة مع "العربية"، إن مبيعات الشركة خلال الربع الثالث شهدت تحسناً كبيراً بدعم من مبيعات مشروعي تاج ستس و"سراي" الواقع بالقرب من العاصمة الإدارية.
وأضاف سلام، "إننا متفائلون بشأن نتائج أعمال ومبيعات الربع الرابع بدعم من الحركة القوية في السوق العقاري المصري".
وحققت مدينة نصر للإسكان نمواً في صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، بنسبة 1187% على أساس سنوي لتبلغ 308 مليون جنيه، مقابل 23.9 مليون جنيه في الربع المقارن من 2021.
وقفزت المبيعات خلال الربع الثالث من 2022، إلى 1.21 مليار جنيه مقارنة بنحو 419.5 مليون جنيه في الربع المقارن قبل عام بزيادة 188.6%.
وبلغت المبيعات التعاقدية في الربع الثالث من 2022، إلى ما يقرب من 3.3 مليار جنيه مقارنة بمبيعات تعاقدية بلغت 598.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة 445.9% على أساس سنوي.
وخلال الـ9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ارتفعت صافي الأرباح بنسبة 111.5% إلى 545 مليون جنيه مقارنة بصافي أرباح 257.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وزات المبيعات خلال فترة التسعة أشهر من 2022، إلى أكثر من 3 مليارات جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة 129.1% على أساس سنوي.
وبلغت المبيعات التعاقدية خلال فترة التسعة أشهر من 2022، إلى ما يقرب من 6.7 مليار جنيه مقارنة بمبيعات تعاقدية بلغت 2.1 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة 218.4% على أساس سنوي.
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