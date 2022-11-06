"الكابلات" السعودية تقرر التقدم للمحكمة التجارية بطلب إجراء إعادة التنظيم المالي

قالت شركة الكابلات السعودية، إن مجلس الإدارة قد قرر التقدم إلى المحكمة التجارية المختصة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، أن المجلس قرر تفويض العضو المنتدب نائل سمير فايز، والإدارة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ حسب اللوائح التنفيذية لدى الجهات المختصة.

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وأوضحت أن القرار يأتي حفاظاً على حقوق المساهمين والدائنين واستمرارية الشركة.

كانت الجمعية العامة غير العادية للكابلات السعودية وافقت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنحو 75% ليصل إلى حوالي 77 مليون ريال، وذلك لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 196 مليون ريال كما في نهاية مارس 2022.

وأوضحت "الكابلات السعودية" أن تخفيض رأس المال سيتم عبر إلغاء 19.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض 0.7456 سهم لكل 1 سهم.