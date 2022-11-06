اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الكابلات السعودية
الكابلات السعودية
سوق السعودية

"الكابلات" السعودية تقرر التقدم للمحكمة التجارية بطلب إجراء إعادة التنظيم المالي

للحفاظ على حقوق المساهمين والدائنين واستمرارية الشركة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة الكابلات السعودية، إن مجلس الإدارة قد قرر التقدم إلى المحكمة التجارية المختصة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، أن المجلس قرر تفويض العضو المنتدب نائل سمير فايز، والإدارة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ حسب اللوائح التنفيذية لدى الجهات المختصة.

وأوضحت أن القرار يأتي حفاظاً على حقوق المساهمين والدائنين واستمرارية الشركة.

مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية" يوصي بزيادة رأس المال 240 مليون ريال أسواق المال سوق السعودية مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية" يوصي بزيادة رأس المال 240 مليون ريال

كانت الجمعية العامة غير العادية للكابلات السعودية وافقت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنحو 75% ليصل إلى حوالي 77 مليون ريال، وذلك لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 196 مليون ريال كما في نهاية مارس 2022.

وأوضحت "الكابلات السعودية" أن تخفيض رأس المال سيتم عبر إلغاء 19.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض 0.7456 سهم لكل 1 سهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المطرودون من تويتر لجأوا إلى تويتر.. تفاصيل ما فعله إيلون ماسك المطرودون من تويتر لجأوا إلى تويتر.. تفاصيل ما فعله إيلون ماسك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط