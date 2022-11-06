برقان لحفر الآبار الكويتية تفوز بمناقصتين بـ 66 مليون دولار

قالت شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة الكويتية اليوم الأحد إنها فازت بمناقصتين من شركة نفط الكويت الحكومية بمبلغ إجمالي 20.35 مليون دينار (65.69 مليون دولار) لتوريد منصتي حفر.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة الكويت أنها تلقت طلب التعاقد من شركة نفط الكويت، مشيرة إلى أن هامش الربح المتوقع يبلغ 5% من إجمالي قيمة العقد.