"مكة للإنشاء" تحصل على الصك الموحد لكامل مساحة مشروعها في مكة المكرمة

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، عن صدور الصك الموحد على كامل مساحة مشروعها - 13.87 ألف متر مربع - بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة أمام الحرم المكي الشريف بالصك رقم 720126012819 وتاريخ 13/3/1444هـ.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إصدار الصك الموحد للمشروع سيسهم في مساعدة الشركة على المضي قدماً في أعمالها ومشروعاتها المستقبلية بما يتناسب مع استراتيجية الشركة والتي بدأ العمل على تنفيذها منذ عام 1408هـ.

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كانت شركة مكة للإنشاء والتعمير قد أعلنت تحقيق أرباح صافية بلغت 74 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع خسائر 4 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وبنهاية النصف الأول من هذا العام بلغت الأرباح 82 مليون ريال مقارنة مع خسائر بـ 14 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي.