6 عوامل وراء تراجع أرباح "دار المعدات" 46.3% إلى 8.7 مليون ريال في الربع الثالث
41.8 مليون ريال أرباح الشركة في 9 أشهر
أظهرت النتائج الأولية لشركة دار المعدات الطبية والعلمية "دار المعدات"، تراجع صافي الأرباح بنسبة 46.3% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 8.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 16.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2021.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى زيادة الرواتب وما في حكمها بسبب زيادة أعداد الموظفين الملتحقين بالمشاريع الجديدة مقارنه بأعداد الموظفين الملتحقين خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستحداث أعمال وأدوار جديدة من شأنها زيادة أعمال الشركة ودعم التوسعات المستقبلية.
وتابعت :"يرجع انخفاض الأرباح الفصلية إلى زيادة المصاريف في شركة نقاء والمتعلقة بزيادة عدد الصيدليات (تكاليف استحواذ وتحويل)، وزيادة استهلاك أصول حق استخدام (الصيدليات الجديدة في شركة نقاء)، وزيادة في فوائد التمويل (نتيجة لزيادة معدل العائد على الاقتراض المصرفي)، وزيادة في مصروف الزكاة 838 ألف ريال سعودي استناداً لزيادة الإيرادات المتعلقة بالمشروعات الجديدة".
وعلى أساس فصلي، تراجعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 46.95% في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بـ 16.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022، تراجعت الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 28.55% إلى 41.8 مليون ريال، مقارنة مع 58.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الفترة المماثلة من 2021.
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