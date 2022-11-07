أرباح "التنمية الغذائية" تقفز 755.52% إلى 31.74 مليون ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج الأولية لشركة "التنمية الغذائية"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 755.52% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 31.74 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 3.71 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 43.5% لتصل إلى 559.5 مليون ريال، نتيجة للنمو المستمر في جميع المنتجات والخدمات لدى الشركة، وجاءت زيادة الإيرادات مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة المستمرة في مبيعات الدواجن الطازجة نتيجة لارتفاع الطاقة الإنتاجية للتنمية خلال هذا العام، مدعوماً بزيادة الطلب في السوق المحلية لمنتجات الشركة.

مادة اعلانية

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 5.1% في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بـ 30.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022، ارتفعت الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 144.91% إلى 63.48 مليون ريال، مقارنة مع 25.92 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الفترة المماثلة من 2021.