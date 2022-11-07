خسائر "صدق" ترتفع 33% إلى 7.7 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بنسبة 33.45% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 7.66 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 5.74 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وزادت خسائر "صدق" بنسبة 11.8% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 6.85 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت "صدق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع صافي خسائر الشركة خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق 2021، يعود إلى ارتفاع الخسائر التشغيلية نتيجة زيادة المصروفات التشغيلية.

وارتفعت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية بنسبة 61.35% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 19.04 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 11.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة بنحو 49.5 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2022، تعادل نسبة 11.25% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.