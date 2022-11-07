"أنعام القابضة" تحصل على صك تملك أراضٍ بمساحة 151.5 ألف متر مربع

أعلنت مجموعة "أنعام الدولية القابضة" عن صدور صك إلكتروني بملكية كامل الأرض التابعة لها والواقعة بمنطقة الخمرة جنوب مدينة جدة لصالح الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم، إن مساحة الأرض تبلغ 151.46 ألف متر مربع.

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وأضافت أن الأثر المالي سيظهر بعد تقييم الأرض.

كانت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة أعلنت عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على نسبة 100% من مبنى المكاتب الخاصة الواقع بحي الروضة في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة.

وقالت "أنعام القابضة"، إن قيمة الصفقة نحو 312 مليون ريال غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية.