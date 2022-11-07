طيبة للاستثمار تتحول للربحية بـ 42.79 مليون ريال في الربع الثالث
نتيجة تحسن وزيادة إيرادات التشغيل الفندقي والأداء التأجيري لممتلكات الشركة
تحولت شركة "طيبة للاستثمار" إلى الربحية في الربع الثالث من 2022 بنحو 42.79 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 38.38 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن التحول للربحية يعود إلى تحسن وزيادة إيرادات التشغيل الفندقي والأداء التأجيري لممتلكات الشركة نتيجة التعافي التدريجي من آثار جائحة كوفيد 19 خاصة مع زيادة أعداد الحجاج خلال موسم حج عام1443هـ وكذلك تحسن مستوى التحصيل من العملاء، مما أدى إلى تخفيض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "طيبة للاستثمار" بنسبة 24.06% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 34.49 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وتحولت "طيبة للاستثمار" إلى الربحية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بنحو 97.63 مليون ريال مقارنة بخسائر نحو 53.17 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.
-
صندوق الراجحي ريت يستحوذ على عقارين بـ 930 مليون ريالوتأجيرهما بالكامل بقيمة 70.5 مليون ريال الأسواق العقارية
-
نمو الناتج الصناعي لألمانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبررغم تراجع القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستهلاك للطاقة والاختناقات المستمرة في التسليم اقتصاد
-
منتجو النفط الأميركيون يجنون 200 مليار دولار أرباحاً نتيجة حرب أوكرانياخلال الربعين الثاني والثالث من 2022 طاقة