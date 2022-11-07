طيبة للاستثمار تتحول للربحية بـ 42.79 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة "طيبة للاستثمار" إلى الربحية في الربع الثالث من 2022 بنحو 42.79 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 38.38 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن التحول للربحية يعود إلى تحسن وزيادة إيرادات التشغيل الفندقي والأداء التأجيري لممتلكات الشركة نتيجة التعافي التدريجي من آثار جائحة كوفيد 19 خاصة مع زيادة أعداد الحجاج خلال موسم حج عام1443هـ وكذلك تحسن مستوى التحصيل من العملاء، مما أدى إلى تخفيض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة.

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وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "طيبة للاستثمار" بنسبة 24.06% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 34.49 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وتحولت "طيبة للاستثمار" إلى الربحية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بنحو 97.63 مليون ريال مقارنة بخسائر نحو 53.17 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.