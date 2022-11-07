"العقارية السعودية" تتحول للربحية بـ 12.1 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة "العقارية السعودية" إلى الربحية في الربع الثالث من 2022، بنحو 12.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 23.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن التحول للربحية يعود إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بمبلغ 244 مليون ريال بنسبة 172% وذلك بسبب تسجيل الإيردات من مبيعات الوحدات السكنية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وانخفاض مصاريف عمومية وإدارية بمبلغ 5.9 مليون ريال بنسبة 17% وذلك بسبب انخفاض تكاليف الموظفين.

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وأضافت أن التحويل للربحية يرجع أيضاً إلى انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 7.2 مليون ريال سعودي بنسبة 77% وذلك بسبب انخفاض مخصص الخسائر الاتمانية المتوقعة وانخفاض مصروفات الحملات الإعلانية، وارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 9.8 مليون ريال بنسبة 288 % وذلك بسبب زيادة إيردات الودائع البنكية وعكس مخصص الخسائر الإتمانية المتوقعة.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي ربح "العقارية السعودية" بنسبة 73.29% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 45.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وتحولت "العقارية السعودية" إلى الربحية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بنحو 27.9 مليون ريال مقارنة بخسائر نحو 37.7 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.