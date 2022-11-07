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شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في السعودية
بحر العرب لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"بحر العرب" تتحول للخسائر بـ 2.06 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة "بحر العرب لأنظمة المعلومات" إلى الخسائر في الربع الثالث من 2022، بنحو 2.06 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 1.48 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن التحول للخسائر يعود إلى انخفاض قيمة الإيرادات في الربع الحالي بنسبة 15.41% عن الربع المماثل من العام السابق، وزيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 94.71% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن قائمة الربح والخسارة للربع الثالث لعام 2022م هي قائمة موحدة مع الشركات التابعة ( شركات تحت التأسيس).

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وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي خسائر "بحر العرب" بنسبة 9.12% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي خسائر بنحو 1.88 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وتحولت "بحر العرب" إلى الخسائر خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بنحو 7.52 مليون ريال مقارنة بأرباح نحو 5.93 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.

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