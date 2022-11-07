قمة المناخ
"دي بي ورلد" تعتزم استثمار 500 مليون دولار لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
بما يشمل استبدال أسطولها العالمي من الأصول العاملة على الديزل بالطاقة الكهربائية
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نقلت وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين، عن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد"، قوله إن المجموعة تعتزم استثمار نحو 500 مليون دولار لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملياتها بنحو 700 ألف طن على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن خطط المجموعة تشمل استبدال أسطولها العالمي من الأصول العاملة على الديزل بالطاقة الكهربائية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، واستكشاف أنواع الوقود البديل.
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جاء إعلان بن سليم خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في منتج شرم الشيخ المصري.
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