"ستاندرد آند بورز": السعودية تقود نمو الإقراض البنكي في المنطقة

توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" أن تتعافى أرباح البنوك الخليجية خلال العام الحالي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأرجعت الوكالة توقعاتها الإيجابية إلى النشاط الاقتصادي القوي في المنطقة وارتفاع أسعار الفائدة.

مادة اعلانية

وأشارت الوكالة إلى أن تكلفة المخاطر تعود إلى المستويات الطبيعية، مستبعدة حدوث عمليات اندماج أو استحواذ كبرى في المنطقة.

وقالت "ستاندرد أند بورز" إن القطاع المصرفي الخليجي سيدخل العام المقبل على أسس متينة رغم التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأكدت أن السعودية تقود التسارع في نمو الإقراض بدول الخليج، مضيفة أن حجم الإقراض في البنوك الخليجية ارتفع بنسبة 9.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.

ولفتت الوكالة إلى أن إقراض المؤسسات سيدعم نمو القروض في السعودية، مع استمرار الرهون العقارية في دعم النمو رغم أن ارتفاع الفائدة قد يقلل حجم الطلب عليها.