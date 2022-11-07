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أبوظبي

"شيميرا كابيتال" تطلق صندوقاً ائتمانياً خاصاً بملياري دولار

دبي - رويترز
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قالت شركة شيميرا كابيتال للاستثمارات، ومقرها أبوظبي اليوم الاثنين، إنها بصدد إطلاق صندوق للائتمان الخاص بقيمة ملياري دولار مع شركة ألفا ويف غلوبال الأميركية للأصول البديلة.

وأضافت الشركة أنها ستدير الصندوق، الذي سيُطلق عليه اسم ألفا ويف برايفت الائتماني، بالتشارك مع شركة ألفا ويف غلوبال، وسيسعى الصندوق لتقديم قروض أولية خاصة مضمونة بأسعار فائدة متغيرة للشركات. وسيكون نطاق عمل الصندوق عالمياً لكن مع التركيز بالأساس على الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.

قال سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شيميرا، إن الصندوق جزء من طموح الشركة للاستمرار في المساهمة بدور نشط في "تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي لتوفير حلول رأس المال".

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كانت شيميرا التابعة لمجموعة رويال، التي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني للإمارات، وألفا ويف غروب، فالكون إيدج كابيتال سابقاً، قد أغلقتا في يناير ثاني صندوق لهما لرأس المال المخاطر بقيمة عشرة مليارات دولار.

وقال سيف فكري الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا، إن الإعلان عن الصندوق الجديد جاء بعد إنشاء إدارة لاستراتيجيات الائتمان في الشركة "وعلى خلفية النمو القوي لأنشطة رأس المال المخاطر وأنشطة الاستثمار في الأسهم المدرجة، فضلا عن باقي الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة".

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