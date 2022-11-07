"صدارة للكيميائيات" تتحول للخسارة بـ 1.17 مليار ريال في الربع الثالث

أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسیة عن تحول شركتھا الأم صدارة للكیمیائیات إلى تسجيل خسائر نحو 1.17 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 684.35 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، و229.17 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، فإن التحول للخسارة يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض في متوسط أسعار المبيعات وفي الكميات المباعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع في أسعار اللقيم.

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وتحولت شركة صدارة للكيميائيات إلى الخسارة في التسعة أشهر الأولى من 2022، بنحو 893.25 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 2.91 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.