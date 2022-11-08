أرباح "مجموعة الحكير" ترتفع 96.12% إلى 12.12 مليون ريال في الربع الثالث
54.23 مليون ريال خسائر الشركة في 9 أشهر
ارتفع صافي أرباح شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" بنسبة 96.12% في الربع الثالث من السنة المالية للشركة والمنتهي في 30 سبتمبر 2022، إلى 12.12 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 6.18 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من السنة المالية الحالية للشركة، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية بالإضافة إلى حصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة التي كان لها أثر إيجابي بقيمة 4.9 مليون ريال سعودي.
وعلى أساس فصلي، تحولت "مجموعة الحكير" للربحية في الربع الثالث من السنة المالية الحالية للشركة، مقارنة بصافي خسائر بنحو 34.98 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية الحالية للشركة.
وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، تراجع صافي الخسائر بعد الزكاة والضريبة بنسبة 56.22% إلى نحو 54.23 مليون ريال، مقابل نحو 123.87 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة للشركة.
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