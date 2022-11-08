أرباح "باعظيم التجارية" تتراجع هامشياً إلى 4.04 مليون ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج الأولية لشركة "باعظيم التجارية"، تراجع صافي الأرباح بنسبة 3.28% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 4.04 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 4.18 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم، إن سبب التراجع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى وجود توزيعات أرباح من استثمارات الشركة غير مكررة في الربع الثالث من العام المالي 2021م.

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وعلى أساس فصلي، تراجعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 11.15% في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بـ 4.55 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 7.34% إلى 17.48 مليون ريال، مقارنة مع بصافي أرباح بلغت 18.87 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الفترة المماثلة من 2021.