أرباح زين الكويتية ترتفع 10% في الربع الثالث لـ176 مليون دولار

أعلنت مجموعة زين الكويتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحها في الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 10% لتصل إلى 54 مليون دينار (176 مليون دولار)، بربحية 13 فلسا للسهم الواحد.

وقالت زين في بيان، أن النتائج المالية الفصلية لعمليات المجموعة سجلت نموا صحيا عن فترة الربع الثالث، وأظهرت نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 2% لتصل إلى 171 مليون دينار (555 مليون دولار).

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وقفزت الإيرادات المجمعة الفصلية بنسبة 15% لتصل إلى نحو 441 مليون دينار (1.4 مليار دولار).

وارتفعت الأرباح الصافية عن فترة التسعة أشهر من السنة المالية الحالية إلى 152 مليون دينار (497 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، وسجلت ربحية السهم الواحد 35 فلسا.

ونمت الإيرادات بنسبة 12% في التسعة أشهر الأولى من العام لتصل إلى 1.3 مليار دينار (4.2 مليارات دولار)، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغ 1.1 مليار دينار (3.8 مليار دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت المجموعة نمو المؤشرات المالية خلال هذه الفترة إلى قوة الكفاءة التشغيلية لشبكاتها وزخم عملياتها التجارية، إذ حققت عملياتها نموا قويا في أسواق الكويت، السعودية، والسودان، مع تنوع العروض والخيارات التي تقدمها في قطاع الخدمات الرقمية، إذ حققت الأخيرة نسب نمو قوية في الإيرادات على وجه التحديد حيث بلغت 47%،

كما رجعت المجموعة أيضا نمو المؤشرات المالية عن هذه الفترة إلى التوسع في قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، والانتشار الذي تحققه أعمال شركةZainTech في خدمات السحابة والخدمات المدارة والأمن السيبراني.

وأوضحت المجموعة أن قاعدة العملاء شهدت نموا بنسبة 7%، إذ أضافت سلاسل العروض التجارية والحملات التسويقية 3.5 ملايين عميل إلى قاعدة العملاء عن هذه الفترة، لتصل إلى نحو 52 مليون عميل فعال، وارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 3% لتصل إلى نحو 1.66 مليار دولار، تمثل 40% من إجمالي الإيرادات المجمعة.