ارتفاع أرباح "دار الأركان" 216% إلى 79.4 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري- "دار الأركان" بنسبة 215.5% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 79.4 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 25.17 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجعت أرباح "دار الأركان" في الربع الثالث من 2022 مقارنة بصافي ربح نحو 92.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وأرجعت "دار الأركان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، زيادة الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 24.7% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 742.5 مليون ريال، مقابل 595.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفع صافي أرباح "دار الأركان" بنسبة 416% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 393 مليون ريال، مقابل 76.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.