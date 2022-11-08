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إعمار المدينة الاقتصادية مناسبة
إعمار المدينة الاقتصادية
سوق السعودية

خسائر "إعمار الاقتصادية" ترتفع 26.6% إلى 219 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى نحو 4.07 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، ارتفاع خسائرها بنسبة 26.6% في الربع الثالث من 2022 إلى نحو 219 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 173 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجعت خسائر الشركة على أساس ربعي بنسبة 11.3% مقارنة بخسائر نحو 247 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الخسائر في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها تسجيل خسارة إجمالية نحو 23.5 مليون ريال بزيادة 389% عن الربع المماثل من 2021.

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وارتفعت خسائر "إعمار الاقتصادية" بنسبة 15% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 627 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 545 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى نحو 4.07 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2022، لتعادل نحو 35.9% من رأس المال البالغ 11.33 مليار ريال.

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