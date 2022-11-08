سلطنة عمان تستثمر في مشروع طاقة رياح السويس بالتعاون مع "أكوا باور"

وقعت شركة أكوا باور السعودية مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني ليكون مستثمراً في مشروع طاقة رياح السويس بقدرة 1.1 غيغاواط، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ (COP27) المعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقع مذكرة التفاهم كل من نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار بالوكالة ملهم بن بشير الجرف، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" بادي بادماناثان، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، ووزير الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، سالم بن ناصر العوفي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر.

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ووفق مذكرة التفاهم، سيمتلك جهاز الاستثمار العماني نسبة 10% من المشروع، الذي يقدر إجمالي قيمته بنحو 1.5 مليار دولار، في حين ستمتلك شركة حسن علام القابضة، وهي شركة مصرية للهندسة والتشييد والبنية التحتية، حصة تبلغ 25%، في حين تمتلك شركة أكوا باور السعودية للحصة المتبقية من المشروع، الذي سيكون عند اكتماله بحلول عام 2026م أكبر مزرعة رياح بعقد واحد في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم بتخفيف 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا وإمداد ما يفوق مليون منزل بالكهرباء.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان: "يثبت توقيع مذكرة التفاهم ثقة مجتمع المستثمرين في خبرات شركة "أكوا باور" وقدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة، ومع استمرارنا على العمل على مجموعة مشاريعنا في الطاقة المتجددة في مصر، نعتز بشراكتنا المستمرة مع جهاز الاستثمار العماني وشركة حسن علام القابضة، ونؤمن بأن تعاونهم وإسهامهم في هذا المشروع البارز لطاقة الرياح سيمكّن بقوة أهداف الدولة لتنويع مصادر الطاقة".

وكانت "أكوا باور"قد وقعت مؤخرًا اتفاقية تطوير مشترك مع شركة أوكيو المملوكة لجهاز الاستثمار العماني، وشركة أير برودكتس الأمريكية في مايو2022، تتضمن الاتفاقية تطوير مشروع بقيمة مليارات الدولارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في عمان.