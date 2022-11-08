سوق أبوظبي
"الياه سات" تسجل خسائر فصلية بـ10.2 مليون دولار
أكدت رفع توزيع الأرباح السنوية بنسبة 2% في 2022
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سجلت شركة الياه سات خسائر فصلية بأكثر من 10.2 مليون دولار مقارنة مع أرباح قدرها 13 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وعزت الشركة تسجيلها هذه الخسائر إلى تسجيل خسائر في انخفاض القيمة في استثمارها في شركة HBE، واستثمارات أخرى بقيمة 43 مليون دولار مقابل خسائر بـ3 ملايين دولار مسجلة في الربع المقارن.
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جاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات الفصلية بـ16% إلى 109 ملايين دولار.
وأكدت الشركة أنه تسير وفق الخطط المعلنة لزيادة توزيعات الأرباح السنوية بـ2% إلى أكثر من 16 فلسا لكل سهم.
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