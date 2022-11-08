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تبوك الزراعية
تبوك الزراعية
سوق السعودية

"تبوك الزراعية" تتحول للربحية بـ 5.83 مليون ريال في الربع الثالث

21.74 مليون ريال خسائر الشركة في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة تبوك للتنمية الزراعية "تبوك الزراعية" إلى الربحية في الربع الثالث من 2022، بنحو 5.83 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر نحو 12.29 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن التحول للربحية في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض معدل تكلفة الإيرادات مما أدى إلى تحقيق نسبة مجمل ربح للربع الحالي أعلى من الربع المماثل من العام السابق، وكذلك ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة، بالإضافة إلى رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وانخفاض مخصص الزكاة.

وتحولت الشركة إلى الربحية في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 17.44 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022 تراجعت خسائر الشركة بنسبة 41.72% إلى 21.74 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بنحو 37.31 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 119.75 مليون ريال تمثل نسبة 30.6% من رأس المال البالغ 391.76 مليون ريال.

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