اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تكوين المتطورة للصناعات
تكوين المتطورة للصناعات
سوق السعودية

"تكوين" تتحول للخسائر بـ 21.87 مليون ريال في الربع الثالث

45.85 مليون ريال خسائر الشركة في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تحولت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" إلى الخسارة في الربع الثالث من 2022، بنحو 21.87 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 40.34 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن التحول للخسارة في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة تكلفة المبيعات بسبب زيادة أسعار المواد الخام وزيادة مصروفات التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفوائد وزيادة صافي الخسائر من شركات زميلة.

وأضافت أن ذلك بالرغم من زيادة إيرادات المبيعات وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، كما أن الربع المقارن من العام السابق تضمن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع 70% من حصة الشركة في شركة ساف والبالغة 53.1 مليون ريال.

"سيمنز" للعربية: المنطقة العربية غنية بالطاقة المتجددة ووضع مصر الجغرافي يساعدها قصص اقتصادية قمة المناخ "سيمنز" للعربية: المنطقة العربية غنية بالطاقة المتجددة ووضع مصر الجغرافي يساعدها

وارتفعت خسائر "تكوين" بنسبة 45.97% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 14.98 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وتحولت "تكوين" لخسارة بنحو 45.85 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2022، مقابل صافي ربح نحو 50.37 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 346.53 مليون ريال تمثل نسبة 36.48% من رأس المال البالغ 950 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وحش صنعه ترمب.. تعرف على رئيس أميركا المحتمل وحش صنعه ترمب.. تعرف على رئيس أميركا المحتمل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط