"سيرا" تتحول للربحية بـ 54 مليون ريال في الربع الثالث
"سيرا" تحقق أول أرباح تشغيلية بعد جائحة كورونا
تحولت مجموعة سيرا القابضة إلى الربحية في الربع الثالث من 2022 بنحو 54 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 72 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وخسائر نحو 68 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وقالت "سيرا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها حققت أول أرباح تشغيلية بعد جائحة كورونا بقيمة 30 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2022.
وأضافت أن القيمة الإجمالية للحجوزات لمجموعة "سيرا" ارتفعت بنسبة 93% للربع الثالث من عام 2022 لتصل إلى 2.7 مليار ريال مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021.
وذكرت "سيرا" أن منصة السفر "المسافر" التابعة لمجموعة سيرا القابضة والمنوطة بإدارة قطاعي سفر الأفراد والشركات، وشركة إدارة الوجهات "اكتشف السعودية" وشركة "مواسم" الشركة المختصة بتشغيل رحلات الحج والعمرة، سجلوا نمواً بارزاً في القيمة الإجمالية للحجوزات بزيادة بلغت 100% لتصل إلى 1.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022 مقارنةً بـ 0.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021.
وتراجعت خسائر "سيرا" بنسبة 74.5% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 77 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 302 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.
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